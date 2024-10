Bellencombre. A la découverte du terroir normand à la chèvrerie du Val de Bures

C'est un métier ancestral que Sarah et Angelin Bazin-Behajaina tentent de faire perdurer. La chèvrerie du Val de Bures fait partie des nombreuses fermes pédagogiques de l'Hexagone. Située aux abords de la forêt d'Eawy près de Dieppe, la chèvrerie accueille les petits et grands lors de journées découvertes, qui permettent de se familiariser avec les subtilités de la profession. Au programme : immersion dans la chèvrerie pour comprendre le cheminement, du lait que produit la chèvre jusqu'au formage. Vous pouvez également assister à la fabrication du pain et à sa cuisson dans un four à pain traditionnel.

Pratique. Visite libre dès 15h30. Atelier sur réservation via la page Facebook.