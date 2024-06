Cyclisme. Originaire de Caen, Paul Devique animera le Tour de France : "On en sort épuisés mais heureux"

Originaire de Caen, Paul Devique sera dans la caravane E.Leclerc lors du Tour de France, du 29 juin au 21 juillet.

Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette aventure ?

"Je pars pour la cinquième année consécutive. J'ai toujours aimé ce qui touche à l'événementiel sportif et je serai d'ailleurs deux semaines aux Jeux olympiques. En ce qui concerne le Tour de France, il y a une ambiance chaleureuse, on se retrouve vraiment en famille et ça fait du bien de revoir toutes ces personnes. Vivre des événements comme ça de l'intérieur, c'est génial. Tout le monde est là pour les autres, on passe des bons moments."

Quel est votre rôle dans la caravane ?

"On doit ambiancer le public en distribuant des cadeaux avant le passage des coureurs. Par exemple, avec E.Leclerc, on distribue le célèbre maillot à pois. L'objectif est d'en distribuer le plus possible, mais on n'en a pas assez pour tout le monde. Les cadeaux sont tellement demandés que parfois, les gens se jettent presque les uns sur les autres pour en avoir un. Ils sont fous et passionnés, c'est une superbe ambiance."

A quoi ressemble une journée type sur le Tour ?

"Généralement, on se réveille entre 5h30 et 6h à l'hôtel pour aller ensuite sur la ligne de départ. De là, on embarque dans les camions et on se positionne. Chaque camion s'occupe d'une portion de l'étape et la distribution commence aux alentours de 10h. Elle dure toute la journée, jusqu'à l'arrivée de la caravane, à 16h. Après, on rentre à l'hôtel, on recharge le matériel pour le lendemain, on mange et on fait un petit brief avant d'aller dormir. On est sur trois semaines très intenses, on en sort épuisés mais très heureux."