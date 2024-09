Condé-sur-Huisne. Une descente de l'Huisne en canoë-kayak, au cœur d'une nature sauvage

Aux portes de l'Orne, venez explorer, cet été, la vallée de l'Huisne en canoë-kayak. Un premier parcours s'étend sur 11km, allant de Condé-sur-Huisne à Nogent-le-Rotrou, et offre une vue imprenable sur les prés et champs de culture. Le second part de la digue de Margon, pour un trajet de 6km en pleine nature. En raison des intempéries hivernales, certains chemins restent impraticables.

Sur la période estivale, deux sessions pour découvrir la faune et la flore locales avec un naturaliste du Parc régional du Perche seront proposées. Elles auront lieu le 26 juillet et le 9 août.

Pratique. Plus d'informations et réservation au 06 16 94 08 09.