Le Havre. Borz, la boisson énergisante d'un jeune entrepreneur

Vous avez peut-être déjà aperçu ses bouteilles dans les rayons des magasins du Havre et ses alentours. Thibaud Dachaev, jeune entrepreneur havrais, a créé la boisson énergisante Borz, il y a deux ans.

Le jeune homme a beaucoup travaillé le design de sa marque pour développer son produit. Sa marque s'appelle Borz, ce qui veut dire loup en tchétchène, son pays d'origine. Le logo reprend donc une tête de loup sur un fond blanc marbré. "Avec la boisson énergisante, je voulais mettre en avant le sport en proposant un produit de qualité." La boisson est fabriquée en Europe. Pour en faire la promotion, Thibaud Dachaev s'appuie beaucoup sur les réseaux sociaux. Il est aussi l'un des sponsors de l'équipe de France de lutte.

La boisson Borz est vendue en supermarché et épicerie en Normandie, en Alsace, sur l'île de la Réunion et en Belgique. Pour développer son activité et son envie de mettre en avant le sport, Thibaud Dachaev a lancé il y a un mois une gamme de vêtements de sport avec le logo Borz. Il développe ses produits sur son site internet borzenergy.fr.