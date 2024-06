Orne. Elections législatives : vingt et un candidats pour le 30 juin

Les élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains : après la dissolution de l'Assemblée nationale dimanche 9 juin, les candidats avaient jusqu'au dimanche 16 juin pour déposer leur candidature en préfecture. On dénombre 21 candidats et candidates dans l'Orne. Dans l'ordre du tirage au sort de la préfecture :

• Huit candidatures sur la première circonscription Alençon/Domfront :

Camille Perchet pour Lutte ouvrière,

Daniel Lecomte pour Reconquête !,

David Géniteau pour Debout la France,

Manuella Chevalier pour UDI/ Divers droite,

Chantal Jourdan pour le Nouveau Front populaire,

Didier Durandy pour le Mouvement de la Ruralité,

Nadine Belzidsky pour le Rassemblement national,

et Patricia Chapelotte pour Renaissance.

• Huit candidats également la deuxième circonscription L'Aigle/ Mortagne :

Guillaume Sacriste pour Place publique,

Amale El Khaledi pour Horizons,

Véronique Louwagie pour la droite et le centre,

Bernadette Velly pour Lutte ouvrière,

Séverine Préhu

Gérard Vienne pour le Rassemblement national,

Raymond Herbreteau pour Reconquête !,

et Patrick Levacher, sans étiquette.

• Enfin cinq candidats sur la troisième circonscription Flers/ Argentan :

Arnaud Gautier pour Lutte ouvrière,

Lori Helloco pour le Nouveau Front populaire,

Ludmila Petchenina pour le Rassemblement national,

Jérôme Nury pour la droite,

Sylvia Henot pour Reconquête !.

La campagne officielle, qui va durer deux semaines, débute lundi matin 17 juin.