Alençon. Huit candidats aux sénatoriales partielles dans l'Orne

Une élection sénatoriale partielle est convoquée dans l'Orne dimanche 1er juillet 2018. Seuls les 1056 grands électeurs (maires, délégués de communes, conseillers départementaux, parlementaires) sont appelés à voter. Premier tour en matinée, second tour l'après-midi. Un seul siège est à pourvoir, pour huit candidats. Uniquement des hommes.

Élection partielle suite à annulation

Cette élection sénatoriale partielle fait suite à la décision du Conseil Constitutionnel en date du vendredi 13 avril 2018, qui a annulé l'élection du candidat Les Républicains Sébastien Leroux, qui n'avait pas laissé un délai suffisant entre la fin de son poste au Conseil départemental et la date de l'élection le dimanche 24 septembre 2017.

Les huit candidats

Découvrez ici les huit candidats, dans l'ordre de leur liste établie et publiée le mardi 19 juin 2018 par la préfecture de l'Orne.

Ruralité, économie, attentes des maires, chacun s'exprime sur sa vision de la situation et sur ce qu'il propose.

Alain Lambert

Alain Lambert et Manuela Chevalier. - Photo fournie par le candidat.

Alain Lambert, âgé de 71 ans, se présente avec pour remplaçante Manuela Chevalier.

Actuel premier vice-président du Conseil départemental de l'Orne, il se présente sans l'étiquette :

Alain Lambert Impossible de lire le son.

Raymond Herbreteau

Raymond Herbreteau. - Eric Mas

Raymond Herbreteau, âgé de 68 ans, se présente avec pour remplaçante Katia Frémont.

Actuel Maire des Ventes-de-Bourse, vice-président de la CDC de la Haute vallée de la haute Sarthe, il se présente sous l'étiquette du Rassemblement National :

Raymond Herbreteau. Impossible de lire le son.

François Tollot

François Tollot. - Eric Mas

François Tollot, âgé de 71 ans, se présente avec pour remplaçante Francine Brière.

Conseiller municipal d'Alençon depuis 2005, conseiller communautaire en charge de l'eau et de l'assainissement, il se présente sous l'étiquette du Parti Communiste Français :

François Tollot. Impossible de lire le son.

Jean-Marie Vercruysse

Jean-Marie Vercruysse et Hélène Obissier. - Photo fournie par le candidat.

Jean-Marie Vercruysse, âgé de 58 ans, se présente avec pour remplaçante Hélène Obissier.

Actuel maire d'Aube, vice-président de la CDC de l'Aigle, président des maires ruraux de l'Orne, président des PETR Argentan/Ouche/L'Aigle, il se présente sous l'étiquette La République en Marche :

Jean-Marie Vercruysse. Impossible de lire le son.

Gérard Lurçon

Gérard Lurçon et Brigitte Viarmé-Dufour. - Photo fournie par le candidat.

Gérard Lurçon, âgé de 66 ans, se présente avec pour remplaçante Brigitte Viarmé-Dufour.

Maire de Saint-Germain-du-Corbéis depuis 2008, 1er vice-président de la communauté urbaine d'Alençon, il se présente comme " divers gauche " avec le soutien du PS de l'Union départementale des socialistes républicains :

Gérard Lurçon. Impossible de lire le son.

Bertrand Maréchaux

Bertrand Maréchaux. - Photo fournie par le candidat.

Bertrand Maréchaux, âgé de 66 ans, se présente avec pour remplaçante Noëlle Poirier.

Ancien préfet, il se présente sans étiquette :

Bertrand Maréchaux. Impossible de lire le son.

Vincent Segouin

Vincent Segouin et Marie-Françoise Frouel. - Photo fournie par le candidat.

Vincent Segouin, âgé de 45 ans, se présente avec pour remplaçante Marie-François Frouel.

Actuel maire de Bellême, conseiller communautaire à la CDC des collines du Perche Normand, conseiller départemental du canton de Ceton, député-suppléant de Véronique Louwagie, assureur de profession, il se présente sous l'étiquette Les Républicains :

Vincent Segouin. Impossible de lire le son.

Jean-François Pinel

Nous n'avons pas réussi à joindre Jean-François Pinel dans le délai prévu pour la rédaction de cet article de présentation des candidats.

Scrutin majoritaire à deux tours organisé le dimanche 1er juillet 2018 à la préfecture de l'Orne. Premier tour entre 8h30 et 11h. S'il y a lieu, second tour entre 15h30 et 17h30.