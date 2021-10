Sports : les résultats rouennais du week-end

C'était son premier match de la saison et sa première démonstration officielle au Kindarena. Devant 4 000 spectateurs, le SPO Rouen basket s'est rapidement imposé dans son nouveau chez lui contre Denain qu'il a dominé de bout en bout : 104-81.

En revanche, en football National, les Diables Rouges du FC Rouen, dont le début de rencontre pouvait s'annoncer prometteur, ont terminé la partie à neuf, après l'expulsion de M'Boup et Asbalou, et même de l'entraîneur (!) évitant néanmoins d'être corrigés par Orléans pour maintenir le score à son plus bas niveau : 0-0. A l'issue du match, Rouen occupe la 13e place du classement National avec 12 points, loin derrière le trio de tête Créteil, Metz et Le Poiré sur Vie.

Même situation désolante pour l'AS Quevilly. Les Canaris normands s'inclinent une nouvelle fois dans les dernières minutes de la rencontre de cette 11e journée du championnat national chez les sudistes de Fréjus-Saint-Rapharel : 1-0 à la 86e minute. Quevilly reste abonné, et peut-être pour un bon moment, à la lanterne rouge.

Enfin, ce samedi restera également noir pour Rouen et ses Dragons qu'on ne reconnait plus. Les champions de France de hockey ont subi ce samedi une troisième défaite en quatre rencontres de la saison de Ligue Magnus, cette fois sur la glace de la patinoire d'Angers. Les Ducs du Maine, maîtres des lieux tout au long du match, leur ont infligé un score cinglant : 6-2.