Cherbourg. Deux voiliers prestigieux des années 1920 attendus quai Alexandre III

Le Mariquita et le Moonbeam IV, deux voiliers des années 1920, feront escale dans le bassin du Commerce à Cherbourg, mardi 18 et mercredi 19 juin.

Tout savoir sur ces deux bateaux

Mariquita est un voilier classique et construit en 1911 en Ecosse. Il mesure 38 mètres et bat pavillon français depuis septembre 2020. Le Moonbeam IV est le quatrième et dernier des Moonbeam d'une longueur de 35 mètres et réalisé en 1914. Ces deux voiliers ont été imaginés par William Fife.

Les bateaux arriveront du Havre et établiront le premier temps de référence sur un parcours de record Le Havre-Cherbourg, imaginé en partenariat avec la communauté d'agglomération du Cotentin, avant de gagner Brest.

Les voiliers sont attendus dans la rade vers 17h mardi 18 juin. Ils sont prévus au pont tournant à 18h20 avant d'accoster au quai Alexandre III. Ils se laisseront admirer mercredi 19 juin avant de sortir du bassin du Commerce vers 19h10.