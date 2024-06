Législatives 2024. Peut-on encore s'inscrire sur liste électorale ?

Peut-on encore s'inscrire sur les listes électorales de sa commune pour voter les 30 juin et 7 juillet prochains aux élections législatives ? La question revient souvent après la dissolution surprise de l'Assemblée nationale, dimanche 9 juin. La réponse est plutôt non, même s'il existe des cas particuliers.

Avant le 9 juin

La règle générale inscrite sur le site du ministère de l'Intérieur, est qu'il faut être inscrit sur les listes électorales de sa commune au 9 juin, date de la dissolution de la chambre basse du parlement. Par exemple, si un électeur a loupé le coche (le 3 mai) pour les européennes, mais s'est inscrit avant le scrutin du 9 juin, ça devrait passer. En cas de doute, il est possible de voir son bureau de vote ici.

Il venait d'avoir 18 ans

Il existe quelques cas dérogatoires qui permettent de s'inscrire sur les listes, passé le 9 juin, avec tout de même une date limite fixée 10 jours avant (donc le 20 juin). Pour les jeunes qui ont eu 18 ans avant le 10 juin, l'inscription est automatique, sauf s'ils n'ont pas fait le recensement, et là il n'y a pas de vote possible aux législatives. Pour ceux qui vont avoir 18 ans entre le 10 juin et le 29, l'inscription est automatique, s'il y a eu recensement. Si ce n'est pas le cas, les jeunes ont jusqu'au 20 juin pour s'inscrire. Enfin, pour ceux qui vont avoir 18 ans entre le 30 juin et le 6 juillet, l'inscription est automatique, toujours s'il y a eu recensement. Si ce n'est pas le cas, il y a jusqu'au 20 juin pour faire la demande en mairie. Ils ne pourront voter que pour le second tour.

En cas de déménagement

Si le déménagement a eu lieu avant le 10 juin, il fallait faire la bascule de liste électorale avant le 9 juin. Si le déménagement a eu lieu après le 9 juin, pour cause de départ à la retraite et uniquement pour les fonctionnaires ou agent public contractuel, il est possible de s'inscrire jusqu'au 20 juin, avec tous les membres du foyer domicilié au même endroit. Pour un déménagement après le 9 juin pour raisons professionnelles, le délai court là aussi jusqu'au 20 juin pour toute la famille.

Pour les personnes qui sont devenues françaises après le 9 juin, il faut s'inscrire avant le 20 juin, comme pour les personnes qui ont récupéré leurs droits civiques et donc de vote après le 9 juin.

Pour voter, il est aussi possible de faire une procuration. Tout est expliqué sur le site du ministère de l'Intérieur.