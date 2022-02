Sous la chips, du croquant !

Mais qui se cache sous de le costume de la chips ? C'est la question que se pose des milliers de supporters tous les quinze jours, lorsque le Stade Malherbe joue à domicile. Et bien nous avons la réponse ! Mais loin de nous l'idée de dévoiler un secret si bien gardé depuis quatre années. Car oui, cela fait quatre saisons qu'il s'agit du même jeune homme de 28 ans !



Aux quatres coins du stade

Ce dernier aime dissimuler son identité : “J’essaie de ne pas trop le dire. J’aime ce côté mystérieux. Souvent, quand j’annonce que c’est moi, les gens sont très surpris”. Avant une rencontre, la chips procède toujours au même rituel : “C’est un costume qui se gonfle. Je mets mes batteries à charger quatre heures avant le match.”. La chips, munie de deux grandes oreilles jaunes et de deux grosses chaussures rouges, s’élance ensuite sur la pelouse. “Je fais des petits pas de danse, des animations avec un ballon ou même le moon walk. Je cours aux quatre coins du stade”. Avec la complicité du speaker, il anime ainsi l’avant match et la mi-temps, et privilège, côtoie de très près les joueurs. “Ce que le public attend le plus, c’est que je tombe. Pour l’instant, ça ne m’est jamais arrivé !”

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire