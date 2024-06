Cherbourg. Homme tué par un coup de feu : que s'est-il passé ?

Un homme est décédé dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 juin rue Waldeck-Rousseau à proximité du carrefour à feux des rues du Général de Gaulle et de la Jouennerie à Cherbourg-Octeville. Les faits auraient débuté par une "course-poursuite" avec la police.

Les faits se sont produits rue Waldeck-Rousseau à Cherbourg, à proximité du carrefour à feux.

La présomption d'innocence

Le véhicule se serait ensuite arrêté et au moins une personne serait sortie de celui-ci pour prendre la fuite. Fuite qui aurait été stoppée par un tir d'un des policiers. L'homme a succombé à ses blessures. Le vol d'un véhicule serait notamment évoqué. Un périmètre de sécurité a été mis en place durant une partie de la nuit dans ce secteur d'Octeville non loin du quartier des Provinces. "Je n'ai rien entendu tout de suite, mais c'est en allant me coucher vers minuit, j'ai vu les gyrophares, j'ai ouvert ma fenêtre et j'ai demandé ce qu'il se passait, une dame dehors m'a répondu que la police et les pompiers étaient sur place sans en savoir plus", raconte à Tendance Ouest une habitante de la rue Waldeck-Rousseau. Ce lundi matin, la police qui mène l'enquête s'est rendue chez des voisins dont cette habitante : "Un policier est venu me voir et c'est là qu'on m'a annoncé le décès d'une personne."

Contacté par Tendance Ouest, Cyrille Postaire, secrétaire départemental de l'Unité SGP-Police-FO, rappelle dans un premier temps un premier point : "L'enquête est en cours, je rappelle qu'il y a une présomption d'innocence pour notre collègue et que celle-ci doit prévaloir sur tout le reste." Effectivement, l'enquête doit déterminer si l'agent de police pouvait faire usage de son arme. Contacté également, Pierre-Yves Marot, procureur de la République de Cherbourg, devrait faire une communication en fin d'après-midi. Au niveau de la Ville, aucune communication n'a été faite pour l'instant. On sait juste que Valérie Varenne, adjointe au maire d'astreinte cette nuit-là, s'est rendue sur les lieux du drame.