Elections législatives. Les députés de la Manche Philippe Gosselin et Anna Pic candidats à leur réélection

Les députés de Saint-Lô Philippe Gosselin et du Nord-Cotentin Anna Pic ont indiqué ce dimanche 9 juin, dans la soirée, après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par le chef de l'Etat Emmanuel Macron lors des élections européennes, être candidats à leur réélection. Les élections législatives anticipées auront lieu dimanche 30 juin et dimanche 7 juillet.

Bertrand Sorre veut repartir

Du côté de Renaissance, les parlementaires du Sud-Manche Bertrand Sorre et de Coutances-Valognes Stéphane Travert attendent sans doute les consignes du parti de la majorité présidentielle avant de s'exprimer. "Nous sommes sous le choc, c'est une surprise l'annonce d'Emmanuel Macron, je ne m'attendais pas", réagit à Tendance Ouest Bertrand Sorre. "Je peux affirmer que l'envie et la motivation sont toujours là. Oui, je serai candidat si on me le propose. Je ne veux pas qu'on laisse le Rassemblement National s'imposer."