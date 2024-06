[Photos] Football. Revivez la rencontre entre le SM Caen et la France à d'Ornano !

Une belle soirée au stade Michel d'Ornano de Caen. Ce samedi 8 juin, les légendes de Malherbe ont affronté celles de l'Équipe de France sous un beau ciel bleu et devant 15 000 spectateurs. Cotés Caennais, Benjamin Nivet, Anthony Deroin ou encore le défenseur Thomas Heurtaux, étaient sur la pelouse. "J'ai beaucoup de bons souvenirs avec Caen, que ce soit la montée en Ligue 1, le maintien à la dernière journée contre Marseille, mon but contre Lorient... Je suis fier et très heureux de retrouver ce public", confie Thomas Heurtaux.

Nicolas Seube, actuel entraîneur du Stade Malherbe, a lui aussi chaussé les crampons et porté son emblématique numéro 2.

Plus de 50 000 euros récoltés

Au total, 50 000 euros ont été récoltés grâce à ce match caritatif, organisé dans le cadre du 80e anniversaire du Débarquement. L'intégralité de la recette a été versée à l'association du Bleuet de France, qui œuvre pour les anciens combattants de guerre français. "Je suis très heureux de participer à ce match. C'est un jour spécial, le 80e anniversaire du Débarquement représente énormément de choses pour notre pays et le monde entier", déclare Franck Leboeuf, ambassadeur de l'association. Le champion du monde 98 était évidemment sur le rectangle vert, aux côtés, entre autres, de Grégory Coupet, Emmanuel Petit et Robert Pirès. Les Bleus l'ont emporté 5-2, revivez le match en images !

Le match a permis de récolter 50 000 euros, qui seront versés à l'association du Bleuet de France

Côté Français, Emmanuel Petit était sur la feuille de match

Les joueurs caennais ont joué avec la marinière de la saison 2023-2024

Il y avait du beau jeu sur le terrain !

Et vous, vous étiez pour la France ou le Stade Malherbe ?

Benjamin Nivet, légende du SM Caen passée par le club entre 2007 et 2012

Robert Pirès y est allé de son but !

Thomas Heurtaux et Anthony Deroin ont retrouvé le public caennais

La concentration du dernier rempart français, Grégory Coupet

Le fair-play était aussi au rendez-vous ce samedi 8 juin

Le public était chaud !

Benjamin Nivet et Alexandre Raineau - Martin Patry

Les légendes des Bleus l'ont emporté 5-2 face à celles de Malherbe - Martin Patry

Les joueurs malherbistes ont salué les nombreux spectateurs venus assister à la rencontre