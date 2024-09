Bonne table à Rouen. Tout juste ouvert, le Bouillon d'Or fait un carton

Serveurs en cravate et tenue noire et blanche, divan rouge, miroirs au mur, et le brouhaha des clients et de leurs couverts qui tapent sur l'assiette, l'ambiance du bouillon parisien est totalement assumée. Installé, le 1er juin dernier, rue des Basnages à Rouen, en lieu et place de l'ancien Maître Corbeau, le Bouillon d'Or fait déjà carton plein. Il nous a même fallu faire la queue avant de rentrer dans le restaurant, malgré notre réservation. Une fois attablés, nous nous penchons sur la carte. Là encore pas de surprise. Tous les classiques sont là, de la saucisse purée en passant par le bœuf Bourguignon, la tête de veau sauce gribiche ou encore les moules-frites.

"Tôt le matin et tard le soir"

Je commence par les harengs pomme à l'huile en entrée, puis enchaîne avec un parmentier de canard et une profiterole en dessert. C'est simple, efficace et pas trop copieux, mais la force de l'établissement réside surtout dans la vitesse de service et le prix, abordable, soit 22,40 euros, sans les vins. C'est le troisième restaurant d'Elisabeth Barbier Bataille, alias Babette, après le Veau d'Or à Rouen et le petit Veau d'Or à Bois-Guillaume. "J'avais un restaurant semi-gastronomique avant à Rouen (La Galerie) et j'avais déjà repéré ce lieu. En même temps j'ai toujours aimé les bouillons parisiens", explique la patronne. "On m'avait dit de faire une brasserie de luxe, mais la vie est dure pour les gens donc j'ai voulu faire plutôt des petits prix", assume la gérante. Des petits prix qui permettent de faire du gros volume. "On a 196 places assises à l'intérieur et 70 en terrasses." Une trentaine d'employés assurent ainsi le service en continu de 11h du matin à 11h du soir, avec possibilité de petit-déjeuner le matin, c'est d'ailleurs le slogan de la maison : "Tôt le matin et tard le soir". Elisabeth Barbier Bataille, qui a toujours l'appétit, envisage de franchiser le concept de son Veau d'Or dans d'autres villes que Rouen.

La classique profiterole.

Pratique. 4 Rue des Basnages, Rouen. Tous les jours de 8h à 2h. 02 35 89 98 00.