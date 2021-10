Du 12 au 20 octobre : Festival des Racont'arts

Durant une semaine 17 spectacles gratuits sont proposés à travers tout le département pour donner vie aux livres et à ces histoires surprenantes que sont les contes. Conteurs et comédiens se succéderont sur scène et dans les bibliothèques du département, pour un voyage dans l’univers de la parole et du récit.

Organisé par la Médiathèque départementale de l’Orne - un service du Conseil général de l’Orne - en partenariat avec les bibliothèques du département pour faire vivre les contes et promouvoir la lecture, le festival s’adresse aux adultes et aux plus jeunes (à partir de 6, 8 ou 12 ans selon le spectacle). Tous se plongeront avec plaisir dans ces récits où l’imaginaire et l’émotion sont rois.

Le programme : www.calameo.com/read/000871425f19d74e66b08

Son : Romuald Fiche, chef du service animation culturelle.