80e D-Day. Il n'y aura finalement pas de feu d'artifice à Longues-sur-Mer, le maire agacé

Les mythiques Batteries de Longues-sur-Mer ne s'embraseront pas de toutes les couleurs au soir du samedi 1er juin. Le Conservatoire du Littoral a demandé à la commune, d'annuler le feu d'artifice prévu pour les festivités du 80e D-Day. Elle avance des raisons écologiques, afin de ne pas déranger une espèce d'oiseaux protégée. Le maire de la commune Roland Tirard, est assez déçu et agacé par cette décision. La pointe du Hoc, aussi concernée, a pu de son côté rectifier le tir et trouver une autre solution.

"Bientôt, on n'aura plus le droit de rien faire…"

"C'est par un mail que le Conservatoire du Littoral m'a informé, commence Roland Tirard. Tout à coup, on ne peut plus faire comme d'habitude, ça fait déjà six ou sept fois qu'on participe à l'embrasement de la côte." Alors, la commune a essayé de trouver d'autres endroits, qui pouvaient correspondre aux normes de sécurité. "On nous a proposé de nous placer au beau milieu du champ d'orge d'un agriculteur, moissonné dans quelques semaines. Evidemment, on ne pouvait pas retenir cette proposition."

Le maire témoigne de son exaspération en concluant : "Tout ça pour des oiseaux dont on ne sait même pas s'ils seront là. Bientôt, on n'aura plus le droit de rien faire…"

Le feu d'artifice de la pointe du Hoc, de son côté, sera tiré depuis un autre endroit que celui initialement prévu, donc aura bien lieu.