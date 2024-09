Tendance Live Granville. Vernis Rouge, l'inattendue

Vernis Rouge incarne la nouvelle vague de la pop française. Les influences de l'artiste, qui pratique le piano depuis l'enfance, vont de Barbara à Orelsan. En mars, elle a surpris le jury et les téléspectateurs de The Voice avec sa reprise de Bande organisée, l'hymne marseillais du collectif de rappeurs 13'Organisé, suscitant un véritable engouement. Sur les réseaux, cette reprise inattendue a dépassé 1,5 million de vues sur YouTube et 11 millions sur TikTok. Mais ne vous arrêtez pas à cette reprise : la jeune femme vous fera découvrir son univers distinctif et bien étoffé à Granville.