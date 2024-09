Tendance Live Granville. Astonvilla, le grand retour

Astonvilla, c'est, dans le désordre, le rock français de la fin des années 1990 et du début des années 2000, les Transmusicales de Rennes, les Francofolies de La Rochelle et ce sont, surtout, des chansons qui ont rencontré un énorme succès pendant ces trente dernières années. Après une longue pause de 10 ans, le groupe formé en 1994 dans le Val-de-Marne revient avec un sixième album, Superspectives, composé de 11 nouvelles chansons. Un opus qui ouvre un nouveau chapitre d'une carrière déjà très riche. L'escale granvillaise du groupe est une occasion unique de voir ces artistes sur scène en Normandie et d'écouter leurs nouveaux titres !