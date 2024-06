Jeu. Gagnez vos invitations pour le festival Cabourg, Mon Amour

Tendance Ouest, partenaire des festivals normands, vous offre vos 2 pass pour les 3 jours du festival Cabourg Mon Amour du 20 au 22 juin sur la plage de Cap Cabourg, avec Styleto, Joseph Kamel, Aupinard, Zélie, St Graal… et bien d'autres.

Soleil, musique et bonne humeur… Le festival Cabourg, Mon Amour est de retour pour sa 10e édition, avec une programmation exceptionnelle, une ambiance conviviale et festive, sans oublier un cadre idyllique pour bronzer, se baigner et vibrer au rythme de la musique les pieds dans le sable, dans la ville des amoureux !

Pour gagner vos places, envoyez CONCERT par SMS au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort tous les soirs à 18h15 !