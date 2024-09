Lillebonne. Juliobonales, un week-end au cœur de la cité gallo-romaine

La 5e édition du festival des Juliobonales revient à Lillebonne, du vendredi 21 au dimanche 23 juin. Le festival gallo-romain immersif permet une reconstitution de la cité Juliobona. Le centre historique de Lillebonne abrite encore des vestiges de cette cité antique et accueillera les festivités le long de ses rues, places et jardins publiques. Ce voyage dans le passé est constitué d'animations tout public et gratuites en entrée libre, retraçant la vie quotidienne et militaire des citoyens gallo-romains. Les fêtes des Juliobonales sont encadrées par le Département Seine-Maritime et organisées par la Ville de Lillebonne.

Les sports antiques à l'honneur

pour cette édition

En l'honneur des Jeux olympiques de Paris 2024, l'édition de cette année est centrée sur les sports antiques, l'archerie et la cavalerie. Les associations sportives de Lillebonne se prêtent au jeu et organisent des activités participatives variées au cours du week-end. Le public pourra assister à des courses de chars, du lancer de menhir, de la lutte antique, etc. Ces animations sont prévues sur la place Felix Faure et rue Victor-Hugo. Côté restauration, des snacks et boissons habituels sont proposés tel que des crêpes, bières ou autre en terrasses. Un banquet antique et rustique, sous chapiteaux, servi par de véritables Gaulois et Romains, aura lieu samedi 22 juin au soir et dimanche 23 juin au midi. Les places sont à réserver sur le site de l'événement.

Le plein d'activités

De nombreux autres ateliers agrémenteront le festival, autour de la cuisine, de la beauté et de l'artisanat antique. Les traditionnels spectacles des Juliobonales font également leur retour, avec la possibilité d'assister à des combats de gladiateurs, des parades militaires ou équestres et du théâtre le soir. Les compagnies de théâtre de Lillebonne se sont mobilisées, en collaborant avec des associations de reconstitution et l'Orchestre d'Harmonie de la ville, pour représenter le spectacle Dakinie, une prestation originale dramatique de son et lumière, vendredi 21 juin à 23h. D'autres spectacles prendront place, notamment dans les vestiges de l'amphithéâtre antique de la ville. "C'est un lieu assez magique", s'émerveille Cyrille Pasquier, l'un des organisateurs de l'événement.