Une bonne année 2012 pour le marché caennais de l'automobile

En local, les concessionnaires font pourtant preuve d’un esprit positif et le marasme semble loin d’être général.



"Nous sommes loin du scénario catastrophe"

"Naturellement, c’est plus dur qu’en 2010 ou en 2011 parce qu’il y avait eu un phénomène d’emballement avec la prime à la casse. Mais ce n’est pas aussi catastrophique que les médias le disent", explique Fabrice Lambert, responsable de la concession Opel et Chevrolet. Et les chiffres le prouvent. "Sur la marque Opel, nous sommes à l’identique de l’année dernière. Sur Chevrolet, nous progressons de 15%. Nous sommes loin du scénario catastrophe". Jean-Christophe Dessirier, directeur du site Toyota GCA de Caen, partage le constat. "Certaines marques connaissent plus la crise que d’autres".



L’hybride : l’avenir de l’automobile

"Notre marque a su saisir un nouveau marché. Celui de l’hybride. Le malus écologique en 2013 va doubler. L’hybride, c’est donc selon moi, l’avenir de l’automobile", souligne Jean-Christophe Dessirier. Toyota a d’ailleurs sorti récemment la Yaris (notre photo) et le Prius +, un monospace de sept places, en version hybride (électrique et carburant). Opel lance deux nouveaux véhicules : l’Opel Adam, une citadine, et l’Opel Mokka, un cross-over. Le secret d’un marché vivant réside peut-être dans le renouvellement des gammes chez les constructeurs.