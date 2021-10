Mondial de l'automobile à Paris : le grand rendez-vous à ne pas manquer

C’est le premier rendez-vous incontournable de tous ceux qui aiment vraiment l’automobile… ou en vivent. Monopolisant neuf pavillons entiers du parc des expositions de la ville de Paris, à la Porte de Versailles au sud de la capitale près de la Seine, cette exposition géante rassemble tous les modèles proposés à la vente en Europe occidentale et s’étale sur une surface de 96.000 mètres-carrés.

Une centaine de nouveautés sont présentées en "premières mondiales", pour chaque modèle de voiture vous avez toutes les informations, mais aussi ce qu’il faut savoir dans les domaines connexes concernant de près ou de loin son usage, pneus, lubrifiants, projecteurs et accessoires. Bref, 18 jours durant lesquels on pourra admirer et, pourquoi pas, rêver devant toutes ces belles dames mises en valeur durant ce Mondial. Pour les plus patients, ou les plus tenaces, on pourra même les essayer.

Philippe Hervieu

Pratique. Jusqu’au dimanche 14 octobre, de 10 h à 20 h. Nocturnes les jeudis 4 et 11 et les vendredis 5 et 12 octobre, de 10 h à 22 h.

Tarifs. Entrée adulte 13 €, jeunes (10-18 ans) et étudiants 7 €, enfants de moins de 10 ans, gratuit, groupes et comités d’entreprise, avecminimum 15 personnes, 11 € par personne.