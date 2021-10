Les Porsche 911 Carrera 4 et 4S en avant-première

Plus légère et rapide, la nouvelle 911 Carrera 4 se distingue par sa transmission intégrale. Ses quatre roues motrices lui procurent une tenue de route améliorée en toute circonstance, quel que soit le type de terrain (asphalte ou terre, sec ou mouillé).



Cette nouvelle 911 sera déclinée en quatre modèles, les Carrera 4 et Carrera 4S étant proposées chacune en coupé et cabriolet. Toutes seront proposées avec une boite manuelle à sept vitesses de série.



Deux motorisations de 350ch et 400ch



Au niveau des performances, la 911 Carrera 4 Coupé sera équipée d'un moteur de 350ch lui garantissant une accélération de 0 à 100km/h en 4,5s pour une vitesse de pointe de 285km/h. En mode cabriolet, ses performances passeront à 4,7s de 0 de 100km/h et à 282km/h en vitesse maximale. En boite automatique (option), Porsche garantit une consommation de 8,6l/100 km pour des émissions de CO2 de l'ordre de 203g/km pour le coupé et de 8,7l/100km et 205g/km de CO2 pour le cabriolet.



De son côté, la 911 Carrera 4S disposera d'un moteur de 400ch, pour une accélération de 0 à 100km/h en 4,1s et une vitesse maximale de 299km/h en version Coupé. En mode cabriolet, ces chiffres passeront à 4,3s et 296km/h. Sa consommation atteindra, avec une boite automatique, une moyenne de 9,1l/100km pour 215g/km d’émissions de CO2 pour la version coupé et 9,2l/100 km et 217g/km pour le cabriolet.



La nouvelle Porsche 911 Carrera 4 sera commercialisée à la fin de l'année aux prix de 97.557€ en coupé et 110.290€ en version cabriolet. La 911 Carrera 4S sera proposée à 112.313€ et 125.046€ (prix indicatifs, pour l'Allemagne).