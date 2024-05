Rouen. "Whistler, l'effet papillon", la nouvelle exposition des Beaux-Arts offre une aventure décalée 

"L'un des plus grands artistes de son temps". Florence Calame-Levert, conservatrice en chef du patrimoine au musée des Beaux-Arts de Rouen évoque la résonance de James Abbot McNeil Whistler. L'artiste peintre du XIXe siècle est à l'honneur avec l'exposition qui lui est consacrée, Whistler, l'effet papillon, du 24 mai au 22 septembre 2024. Elle regroupe 189 œuvres venues du monde entier dans le cadre du festival Normandie impressionniste.

L'accent sur le partage et l'échange

Whistler est un artiste contemporain en marge du courant impressionniste, réputé pour ses représentations nocturnes qui ont influencé de nombreuses œuvres du mouvement. L'exposition retrace sa relation avec les artistes du milieu impressionniste. Elle regroupe plusieurs salles, notamment une où une table est installée, rappelant les moments d'échanges des créateurs. L'exposition a pour vocation de plonger les visiteurs dans ces moments de réflexion.

Des visites inclusives

"Notre intérêt c'est de créer une véritable expérience pour tous", confie Sibille Wsevolojsky, médiatrice culturelle chargée de l'exposition. Pour réaliser cela, le musée propose trois manières de visiter l'exposition : l'une à l'aide d'un guide audio racontant l'histoire de l'exposition en différentes langues. Une deuxième version avec des capsules auditives plus légères, avec un storytelling qui vous tient en haleine. Pour les plus petits, des objets sont cachés sous la forme de bandes dessinées imaginées par Emmanuel Guibert et Marc Boutavant, montrant leur héros Ariol navigant dans ce monde, pour amener un côté décalé à la visite.

Des petites histoires cachées pour les plus petits racontent d'une manière décalée le cheminement de l'exposition. - Erwan Hemard