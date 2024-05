Football (Ligue 1). HAC-OM : une victoire pour finir en beauté ? Les supporters du Havre y croient !

Le chapitre 2023-2024 va bientôt se refermer, en Ligue 1 de football. Le Paris Saint-Germain a d'ores et déjà fêté son titre, avant la 34e et dernière journée de championnat. Sauf énorme coup de théâtre, en bas de classement, le Havre Athletic Club, 15e, est assuré de se maintenir, quelle que soit l'issue du match face à l'Olympique de Marseille.

25 ans qu'on n'avait pas vu ça ! De mémoire de supporter, voir Le Havre se maintenir après une saison dans l'élite du football français n'était plus arrivé depuis un quart de siècle. Les HAC Fans ont donc prévu de célébrer ce moment avec une "fan fest" sur le parvis du stade, dès 12 heures dimanche 19 mai. Animations graff, exposition de photos, DJ set… De quoi faire monter l'ambiance avant la rencontre. Dans un communiqué commun, les groupes de supporters réclament "quatre murs ciel et marine" dans les tribunes du stade Océane au moment de l'hymne du club. Il rappelle en revanche qu'il faut "éviter tout envahissement de terrain" sous peine de "conséquences financières importantes pour le club" voire de fermeture de tribunes pour le début de saison 2024-2025.

"Trois-zéro pour le HAC, c'est possible !"

"Le maintien, je n'y croyais pas en début de saison. Là, on est heureux, on profite ! C'est une équipe de guerriers, ils ne lâchent rien, avec de jeunes joueurs qui ne connaissaient pas la Ligue 1 et qui ont fait le taf, comme on dit !", se réjouit Julien Prévost, membre du Kop Ciel et Marine 1984, l'un des clubs de supporters havrais. Comme beaucoup d'autres, il a profité du dernier entraînement ouvert au public, mercredi 15 mai, dans l'antre du stade Océane, pour venir encourager les joueurs.

Le KCM84 sera bien représenté dimanche.

Les bézots non plus n'ont pas manqué le moment. Tresses dans les cheveux - comme son joueur favori - et pancarte dans les mains, Ismaël, 6 ans, est venu pour voir Emmanuel Sabbi de près. "J'ai écrit 'You are the best' parce qu'il est trop fort", commente le petit garçon. Sa maman suit les aventures du HAC depuis longtemps : "On n'avait pas vu une telle ferveur depuis longtemps, les gamins sont fiers du HAC."

Les bézots étaient au rendez-vous, mercredi, pour un dernier entraînement en public.

Pour dimanche, elle a bien une idée de scénario… "Trois-zéro pour Le Havre, on sait que contre les grandes équipes ils sont au rendez-vous, on y croit !"

Les supporters du HAC y croient Impossible de lire le son.

Pratique. HAC-OM, dimanche 19 mai à 21 heures au stade Océane. Match à guichets fermés.