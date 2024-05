Près de Rouen. Il se fait passer pour un agent des eaux et violente une octogénaire à son domicile

Un homme se faisant passer pour un agent des eaux s'est présenté, mercredi 15 mai, au domicile d'une femme âgé de 86 ans, à Bihorel, près de Rouen. Une fois la porte ouverte, le malfaiteur a frappé la victime au visage puis lui a assené plusieurs coups de poing et coups de pied avant de la ligoter. Il a ensuite fouillé tout le logement pour dérober bijoux et téléphone portable avant de s'enfuir. Une enquête a été lancée et confiée au Service interdépartemental de police judiciaire.

La police rappelle qu'il est recommandé aux personnes âgées de ne pas ouvrir leurs portes aux visiteurs qui n'ont pas rendez-vous et de laisser l'entrebâilleur.

