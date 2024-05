Rouen. Au forum emploi et santé mentale, des solutions pour lutter contre le burn-out

C'est une première en France à Rouen. Le forum emploi et santé mentale se déroulait à la Halle aux toiles. Un événement pour sensibiliser les entreprises aux handicaps et aux troubles psychiques. Parmi ces pathologies, le burn-out est évoqué. C'est un motif d'arrêt de travail qui est en hausse. Il figure dans le top 5 des raisons d'arrêt maladie. Le burn-out frappe de plus en plus de personnes, jusqu'à 7% des Français d'après le cabinet Empreinte Humaine.

Eviter le déni

"Le plus important c'est l'information", explique Maude Termeille, chercheuse au centre hospitalier psychiatrique du Rouvray. C'est la raison pour laquelle elle était présente sur le forum, afin de sensibiliser les salariés à la dépression dans le monde du travail. Certains comme Claire Leroy Hatala, présente sur le salon, évoquent n'être pas passés loin du burn-out : "Je voulais être partout et assurer sur tous les plans. Je n'ai pas vu les signaux, ça s'est traduit par un zona (un problème de peau, NDLR) qui s'est réveillé sur le front." La jeune femme s'en est rendu compte à temps et a réussi à se sortir de cette situation.

Les recommandations

Pour se sortir des idées noires et du burn-out, Maude Termeille recommande de "travailler énormément sur la relaxation et de gérer son stress au quotidien". Parfois, il faut aller jusqu'à "mettre en place un traitement avec des antidépresseurs", continue la spécialiste.

Certains n'ont pas le choix et se mettent en arrêt maladie. Virginie Grolet, médecin du travail, aide ces personnes à réintégrer le monde du travail : "On accompagne nos salariés pour les remettre au sein du circuit professionnel, soit sur le même poste ou alors avec une réorientation."

Les reconversions professionnelles sont désormais pratique courante et peuvent permettre d'éviter le burn-out. 87% des Français se disent prêts à changer de métier selon l'IFOP.