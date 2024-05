80e D-Day. Une maquette de Mortain avant les bombardements pour les commémorations

Dans le cadre du 80e anniversaire du Débarquement et de la Libération, les communes mettent en place énormément d'actions. Mortain Bocage, dans le Sud-Manche, a beaucoup souffert d'une tentative de contre-attaque allemande, du 7 au 13 août 1944. Elle a été détruite à 80% lors de cette bataille. La commune a demandé à Louis Saint-Pois, maquettiste passionné, de créer une maquette de la ville avant les combats. Elle a été installée fin avril dans le jardin du Géricault.

Les maquettes sont à l'échelle où 3,5cm représentent 1m.

Un ennuyeux manque d'archives

Louis Saint-Pois, âgé de 78 ans, fabrique des maquettes en béton. Depuis deux ans, il a travaillé pour créer une petite vingtaine de bâtiments. Le plus difficile a été la phase de préparation du projet, car les archives de Mortain ont brûlé en 1944. "Le problème a bien été là, de trouver des documents. Ce qu'il y a de fait, ça reste de l'à peu près", reste prudent le maquettiste. Il a pu retrouver des photos pour s'aider, mais pas toujours bien cadrée. "Bien souvent, le problème c'est qu'on a des photos, mais ce sont souvent des photos de profil, et moi, ce sont des façades que je voulais", explique-t-il. Il a donc fait au mieux, et puis "il y a sûrement beaucoup de gens qui n'ont jamais connu ça [la commune avant les bombardements]", philosophe Louis Saint-Pois, estimant que peu de monde va venir se plaindre des inexactitudes.

Louis Saint-Pois, âgé de 78 ans, a réalisé ces maquettes en béton.