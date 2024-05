80e D-Day. Ils construisent un char Sherman en bois taille réelle à Feugères

Les initiatives pour les commémorations du Débarquement et de la Libération de la Normandie se développent partout dans la Manche. En voici une, assez insolite, à Feugères, près de Saint-Lô. Un groupe d'amis est en train de fabriquer une réplique de char Sherman M4 en bois, mais attention… à taille réelle ! Elle sera installée dans la commune début juin.

Des plans pas faciles à faire

Dans le hangar, une grande partie de la place est occupée par le char. "Il fait 5,98m de long, 2,62m de large et 2,74m de haut", décrit Sylvain Yon, à la direction du projet. Tout est en bois, du train de chenille à la tourelle en passant par le canon et les mitrailleuses. Le char peut avancer, pas par lui-même, mais il est posé sur une remorque. "Le canon, lui, est mobile, car il peut se lever et descendre exactement comme l'orignal : des angles de -10°, +20°. La tourelle pivote aussi sur elle-même", précise Sylvain Yon.

Les plans ont été dessinés par Abel Yon, le fils de Sylvain. "On retrouve pas mal de plans sur internet. Après, on a eu quelques difficultés, car il y a eu plusieurs versions des chars. Mais en allant sur les chars qui sont en exposition sur Sainte-Marie-du-Mont ou Sainte-Mère-Eglise, on arrive à prendre des cotes sur place", explique-t-il. Et puis aucun char n'était exactement identique, a-t-il appris en faisant ses recherches. Avec ce projet, il rend hommage aux Américains et tous les Alliés qui ont participé à la libération de Feugères. "Et puis ça permet de faire vivre le bourg", conclut-il.

Il reste encore quelques finitions à apporter, notamment la peinture et les chenilles.

Le char sera exposé cet été dans le village, avec des animations prévues le 28 juillet, pour la libération de la commune.