Bonne table près de Rouen. Le Carré-Boutique à manger, pour les carnivores

C'est une boucherie à Mont-Saint-Aignan qui fait envie à n'importe quel amateur de plaisirs carnés. C'est aussi depuis un an un restaurant, le premier de La Maison Grosdoit, à l'origine grossiste en viande au sein du Marché d'intérêt national : une parfaite vitrine pour ses filières normandes et ses viandes de qualité. Sur place, une vingtaine de couverts possibles chaque midi du lundi au vendredi et, surtout, la possibilité de manger assis au comptoir, face aux cuisiniers en train de travailler. Un spectacle qui ouvre l'appétit et qui permet d'apprécier le travail des produits, tout en échangeant avec ses voisins. Au menu, deux entrées, deux plats et deux desserts qui changent chaque semaine, en plus de quelques classiques qui restent à la carte, comme le burger ou la côte de cochon.

Une viande locale

"C'est bien un restaurant, pas un bar à viande", insiste Pierre Grosdoit, gérant du Carré-Boutique à manger, qui tient au service à table. Le chef Sébastien Chivot et ses acolytes s'appliquent à proposer des plats cuisinés, et bien cuisinés. En témoigne la raviole de champignon, espuma carbonara, que je déguste en entrée. Textures, assaisonnement, cuisson : tout y est pour une belle mise en bouche. Sur le plat, pas d'hésitation : je choisis le steak tartare, préparé au couteau sous mes yeux, à partir d'un bœuf de race normande. L'assaisonnement, classique, est parfait, la viande délicieusement savoureuse et fondante, les frites maisons croustillantes, la béarnaise impeccable. Un vrai moment de plaisir.

Un classique : le steak tartare.

A ma droite, mon voisin de table est allé choisir un onglet maturé très appétissant directement dans la vitrine de la boucherie, autre choix offert par le restaurant. "Ce qu'on veut, c'est offrir la possibilité de se retrouver autour d'un moment convivial", rappelle le gérant. Mission accomplie. Repu, je fais l'impasse sur le dessert et m'en tire pour une note à 25 euros. Adresse à recommander !

Pratique. 150 route de Maromme à Mont-Saint-Aignan. Tél. 02 79 41 01 83.