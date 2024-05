Eure. Choc frontal et suraccident : 11 victimes dont un blessé grave

Alors que l'ouest de la France est classé noir par Bison Futé ce dimanche 12 mai, un important accident s'est produit au matin, vers 7 heures, à Boisney, au nord-est de Bernay.

Un choc frontal a eu lieu entre deux véhicules, une camionnette et une voiture, sur la D613 entre Lisieux et Evreux, suivi d'un suraccident. Cet accident a fait onze victimes dont un homme de 40 ans dans un état grave.

Une victime héliportée

Quatre hommes d'origine lituanienne étaient à bord de la camionnette. L'un d'eux, gravement touché, a été héliporté par Viking 76 vers le CHU de Rouen. Les trois autres passagers, âgés de 32, 40 et 41 ans, blessés légers, ont été transférés vers les hôpitaux d'Evreux et de Bernay.

Dans le deuxième véhicule, un homme de 21 ans et une femme de 18 ans, blessés légers, ont également été dirigés vers le centre hospitalier de Bernay.

Dans le troisième véhicule, cinq personnes, une femme 34 ans et quatre hommes, âgés de 18 ans, 20 ans pour deux d'entre eux et 39 ans ont été envoyés vers les hôpitaux de Pont-Audemer et Bernay.

La route coupée plus de quatre heures

En plus des nombreuses victimes, la route a été coupée pendant plus de quatre heures dans les deux sens. La circulation est revenue à la normale vers 11h30. Au total, 28 sapeurs-pompiers, 2 ambulances du SMUR, le maire de la commune et la gendarmerie étaient sur place.