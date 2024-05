Cinéma. Mylène Farmer, voix de doublage dans le film Blue & Compagnie

Ecrit et réalisé par John Krasinski, Blue & Compagnie raconte l'histoire d'une jeune fille, Bee, qui découvre un jour qu'elle peut voir les amis imaginaires de tout le monde. Commence alors une aventure magique pour reconnecter chaque enfant à son ami imaginaire oublié.

Dans la version française, Mylène Farmer est la voix de Blossom, une danseuse extraordinaire toujours prête à vous servir une tasse de thé.

L'artiste aux quarante millions de disques vendus retrouve un thème qui lui est cher, celui des amis imaginaires. En 2003 déjà, Mylène Farmer écrivait un conte tendre, humain et décalé sur la même thématique : Lisa-Loup et le conteur ou l'histoire d'une petite fille et de son ami imaginaire. C'est également un retour au doublage pour l'interprète de Plus grandir, après avoir incarné la reine dans la saga Arthur et les Minimoys.

Au casting de doublage, José Garcia est aussi de la partie et interprète Blue. Blue & Compagnie est à découvrir au cinéma dès le mercredi 8 mai !