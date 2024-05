Flers. Le centre aquatique ferme pendant trois semaines pour travaux

Pas de piscine ni de spa pendant trois semaines ! Le centre aquatique Capfl'O de Flers sera fermé du lundi 13 au vendredi 31 mai inclus. Il ferme régulièrement au public afin de réaliser la vidange des bassins, nettoyer et réaliser des travaux, pour garantir un accueil de qualité et repartir avec une eau renouvelée.

Cette fois, en plus des travaux habituels, les filtres à sable des bassins sportifs et d'apprentissage vont être remplacés. Ils n'ont jamais été changés depuis l'ouverture du centre aquatique il y a 20 ans. Un traitement antiglisse va également être appliqué sur les sols. Enfin, les luminaires des vestiaires collectifs vont être remplacés par des spots à Led, ce qui va réduire la consommation en énergie et améliorer le confort visuel des usagers.

La réouverture est prévue samedi 1er juin à 9h, avec notamment des animations proposées dans le cadre du festival Vibra'mômes.

• A lire aussi. Le Havre. La zone ludique des Bains des Docks inaccessible du 13 au 17 mai