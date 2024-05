Loisirs. Le festival les ExtraVerties est de retour en Suisse normande ce week-end !

Ce week-end, du 9 au 11 mai, se déroulera l'un des évènements incontournables en Suisse normande : le festival les ExtraVerties ! Ce festival va vous offrir de beaux moments à partager en famille.

Cet événement, c'est l'occasion de combiner les loisirs de pleine nature et les moments conviviaux autour de concerts. Pour cette nouvelle édition, les équipes vous réservent toujours plus d'activités et un maximum de surprises.

Un village loisirs de pleine nature, un espace dédié aux tout-petits, un écovillage, des apéros-concerts… C'est une quarantaine d'activités qui sont à retrouver sur place avec évidemment des espaces de restauration. Producteurs locaux ou encore food-truck, il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets !

Du tir à l'arc à 1€, des initiations au canoë-kayak à 2€ ou encore du saut en chute libre à 3€, Hélène Morales, la responsable communication du festival les ExtraVerties, nous détaille le programme de ces trois jours à La Roche d'Oëtre et au Pont-d'Ouilly :

Hélène Morales Impossible de lire le son.

L'événement se clôturera avec un concert des Fatals Picards, au Pont-d'Ouilly, le samedi 11 mai à 21h sur la scène Village de pleine Nature.

Retrouvez également l'ensemble du programme ici.