Chasseur mort dans la Baie des Veys. Après le drame de janvier, des panneaux pour alerter sur les risques et mieux se repérer

La fédération des chasseurs de la Manche a mis en place des solutions après la mort tragique d'un jeune chasseur de 29 ans en janvier dernier dans la baie des Veys. Jeudi 2 mai, des panneaux ont été installés pour prévenir les chasseurs et les promeneurs des risques dans cette baie, à l'angle de la Manche et du Calvados.

Sur ces pancartes, les vasières sont bien marquées en rouge, les numéros d'urgences comme le 18 ou le 112 sont écrits, avec aussi les bonnes pratiques à adopter pour profiter de la baie en toute sécurité. Par exemple, il faut bien regarder avant de s'y aventurer les horaires de marées, avoir un téléphone et un sifflet, ou encore rejoindre les points hauts, comme les gabions, en cas de marée montante.

Sur le panneau, les conseils de sécurité sont répétés.

Sur les gabions, justement, d'autres panneaux ont été installés. Dessus, sont inscrits le numéro du gabion mais aussi les coordonnées GPS. "On a mis les coordonnées GPS pour pouvoir intervenir plus facilement", explique Gérard Bamas, le président de la fédération de chasse de la Manche. "On a été contacté par le CROSS Jobourg qui était fortement intéressé quand ils ont su qu'il y avait les coordonnées GPS, ils nous ont dit 'ça va être parfait pour nous'", précise-t-il. Avec ces informations, il sera plus facile de savoir quel type d'engin de secours envoyer pour être le plus efficace possible. Ce système va être étendu aux autres gabions du département.