[Insolite] Calvados. Du muguet en chocolat pour le 1er mai

On se l'offre généralement en fleurs, beaucoup moins souvent en chocolat. A la chocolaterie Chapuis de Falaise, à 30 minutes de Caen, le muguet fait l'objet d'une création originale depuis maintenant cinq ans. "Monsieur et Madame Chapuis aiment beaucoup la nature et la randonnée, donc le muguet tombait sous le sens pour eux", explique la vendeuse Mathilde Bonnin. Une évidence qui évolue tout de même chaque 1er mai. "Chaque année, on propose quelque chose de différent, que ce soit au niveau de l'esthétique ou du chocolat utilisé", continue-t-elle.

Notre reportage au sein de la chocolaterie Impossible de lire le son.

Un grand succès

Cette année, le socle du pot de muguet est en chocolat blanc. Le vase est quant à lui en chocolat noir, garni d'une pointe de caramel au beurre salé ainsi que d'un praliné noisette. Disponible depuis le jeudi 18 avril, la friandise a attiré de nombreux clients ces derniers jours. "On a été obligés de faire 50 exemplaires supplémentaires car on arrivait en rupture de stock", témoigne Mathilde Bonnin. Au total, 150 brins de muguet chocolatés ont été vendus cette année.

La vendeuse Mathilde Bonnin et le chocolatier Baptiste Haas, de la chocolaterie Chapuis, ont vendu plus de 150 muguets en chocolat cette année.

Partout en France, d'autres chocolatiers proposent leur muguet à l'occasion du premier mai. De quoi vous donner des idées pour l'année prochaine.