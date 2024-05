Dans le Perche. Rock, rap, punk, chanson française et musique irlandaise

Samedi soir 4 mai, le Perche va résonner au son du rock, du rap, du punk, de la chanson française et de la musique irlandaise. Au total, six groupes sont à l'affiche de cette nouvelle édition du Db Fest. Cette initiative est portée par l'association Décibelles, créée en 1993.

"Au départ, on est une bande de potes qui a fait de la musique dans le cadre de la MJC. Puis, ça a été l'envie d'organiser des évènements. Notamment depuis 2010 c'est le Db Fest, un événement éclectique", explique Alexia Boyer, la secrétaire de l'association organisatrice Décibelles.

Cette année, le coût demandé pour la location du Carré du Perche a contraint les organisateurs à déménager à dix kilomètres de Mortagne, au Pin-la-Garenne.

Cette soirée du "Db Fest 2024" débutera dès 19h par une session de musique irlandaise, puis ce sera l'artiste Stag qui se définit comme "chanson impopulaire qui gratte". Lug's interprétera des reprises de rock, puis ce sera le rap de Dominique Février. Place ensuite au punk de "Where is kebab ?" et la soirée s'achèvera avec l'électro d'Aalas.

Db Fest samedi 4 mai de 19h à 1h du matin à la salle Beaulieu au Pin-la-Garenne. Le tarif pour les six concerts est à 10€, seulement 7€ en prévente jusqu'à vendredi soir 3 mai, 4€ pour les détenteurs du Pass-Culture.