Manche. Les éditions Nationale 13 publient plusieurs ouvrages sur le D-Day

Les maisons d'édition publient en ce moment une kyrielle d'ouvrages sur le Débarquement et la bataille de Normandie en cette année de commémorations et de célébrations du 80e D-Day.

La maison d'édition Manchoise Nationale 13, installée à Saint-Lô, publie plusieurs ouvrages sur le sujet. Arnaud Digard, l'éditeur, se livre à ce sujet.

La maison d'édition manchoise publie aussi Road Trip sur les plages du Débarquement. Ce livre nous entraîne dans une balade sur les plages du débarquement avec un regard sensible sur ces plages ou l'histoire a laissé ses empreintes. Le livre est illustré de photos actuelles et d'archives. L'ouvrage a été réalisé par deux femmes, Claire Larquemain à l'écriture, et Alice Bertrand aux photographies.

Autre livre, le tome II de 44 destins extraordinaires du Jour J par notre confrère Philippe Bertin, qui nous livre des récits passionnants de ces destins incroyables.

Une expo est à voir en ce moment à la médiathèque de Saint-Lô. Philippe Bertin y sera présent jeudi 25 avril à 20h30, et il sera aussi samedi 27 avril à 14h à la médiathèque de Canisy, vendredi 7 juin à la médiathèque d'Avranches, et samedi 15 juin à la médiathèque de Percy-en-Normandie pour évoquer ces hommes et ces femmes aux destins extraordinaires.

Nationale 13 publie aussi trois ouvrages sur les opérations du Débarquement, par Eric Belloc, conservateur de l'Airborne Museum de Sainte-Mère-Eglise : Omaha, Utah, la Pointe du Hoc ; Sainte-Mère-Église ; ainsi que Gold, Juno, Sword Beach, Arromanches. Les descriptions des opérations alliées sont enrichies de cartographies et de nombreuses photos d'époque. Ces ouvrages sont disponibles en versions française et anglaise.