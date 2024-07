Le Havre. Souvenirs et articles de plagechez Marianne sur le front de mer

"La plage est un très bel endroit pour travailler, c'est sûr. On a une belle vue", admet volontiers Marianne Langlois. La Havraise de 40 ans connaît bien les lieux. Avant de prendre en charge la boutique de souvenirs du front de mer, elle exploitait avec son mari le carrousel installé pendant la saison estivale sur l'esplanade de la plage depuis des décennies. L'attraction est une affaire de famille : le père de Marianne en a été aux commandes pendant 20 ans, avant de passer la main à sa fille il y a quelques années.

Marianne a diversifié son activité l'an passé avec la boutique, sans vraiment changer ses habitudes. "J'aime travailler en extérieur, échanger avec les clients", explique la commerçante. Une clientèle restée assez discrète depuis l'ouverture des restaurants de la plage le 23 mars dernier, à son grand regret. "Ah oui ! Ça a du mal à démarrer. On a eu un beau week-end, c'est tout. Il faut vraiment que le soleil arrive." A la faveur d'une éclaircie, Marianne a tout de même croisé quelques visiteurs pendant les vacances de Pâques. "On a eu quelques rares Parisiens. Des personnes venues de Lyon. Et puis, il y a les croisiéristes, des Anglais, des Allemands." L'occasion de papoter sur les atouts de notre Cité Océane : "Les gens sont agréablement surpris. Et étonnés par le paysage. On a une belle plage ! Et puis, le centre-ville est tout près."

Marianne accueille touristes et locaux

La boutique n'est pas faite que pour les touristes. Nous, locaux, pouvons aussi trouver notre bonheur chez Marianne. "J'ai des articles de plage : des pelles et des seaux, des cerfs-volants, des maillots de bain, des serviettes-éponges et des chaussons pour marcher sur les galets après la baignade. Même si les gens ne se baignent pas encore, pour l'instant." Et pour les souvenirs ? "Les cartes postales sont un grand classique. Il y a aussi entre autres les magnets pour le frigo, les goélands et les cabanes en résine. Et une nouveauté cette année : des pièces et billets aux couleurs des monuments du Havre. On m'en a demandé l'an passé. Sans oublier les boules à neige. Il y a des collectionneurs pour ça !" A la caisse, le panier moyen est autour de 10 euros.

Plus de monde à la plage cette année ?

Des événements devraient booster la fréquentation, à l'image d'Un Été au Havre. Des Parisiens s'exileront sans doute pour fuir les JO. "Et les 80 ans du Débarquement peut-être", s'interroge la commerçante qui espère voir les touristes calvadosiens franchir la Seine. Ils seront accueillis chaleureusement ici par Marianne. Avec à la clé, un souvenir de la Porte océane, un conseil pour visiter la ville ou un simple sourire.