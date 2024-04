En questions. "J'ai toujours eu en tête d'écrire un livre" : Emmanuel Bocquet du FC Rouen publie son premier thriller

De communicant pour le FC Rouen à écrivain. Emmanuel Bocquet publie son premier roman, Energie noire, aux éditions du 123. Un thriller à suspense et aux multiples rebondissements.

D'où vient cette passion pour l'écriture ?

"Ça vient de mes études littéraires. Ma carrière de journaliste m'a permis ensuite d'écrire. Et j'ai toujours eu en tête un jour d'écrire un livre. Le déclic est arrivé avec la mort de Christophe de Margerie, l'ancien PDG de Total, dans un crash d'avion. Je me suis demandé comment se passe la succession d'un grand groupe du CAC 40. L'autre déclencheur, c'était la montée des organisations écologistes radicales comme Extinction rébellion."

Comment avez-vous écrit ce livre ?

"Comme beaucoup, j'ai profité du confinement pour écrire, même si j'avais commencé avant. Ce qui a pris le plus de temps, ce sont les recherches, parce que j'avais un souci de réalisme. J'ai aussi écrit dans des conditions particulières. J'écrivais la nuit à Paris, dans ma voiture, au deuxième sous-sol du parking souterrain avec mon ordinateur portable. Cette ambiance un peu glauque et 'dark' m'a beaucoup inspiré."

Pouvez-vous présenter l'intrigue

d'Energie noire ?

"C'est un groupuscule écoterroriste qui décide d'agir sur le sol français. Ils vont prendre le contrôle d'une centrale nucléaire pour faire planer une menace terrifiante sur la France. De là, part un jeu de piste sur un échiquier géant avec une multiplicité de points de vue : celui du groupe écoterroriste, de la police, des services de renseignement, du pouvoir politique…"

Qu'est-ce qui vous a inspiré ?

"C'est un 'techno-thriller'. Les inspirations sont venues d'auteurs français comme Franck Thilliez, Michel Bussi ou Olivier Norek. Mais je me suis aussi beaucoup inspiré de séries télé : Baron noir, Le Bureau des légendes et Engrenages, avec un soupçon de 24h chrono. C'est un 'page turner' comme on dit. Quand vous avez fini le chapitre, vous avez envie de lire la suite. En tout cas, c'est le but recherché."

Comment avez-vous pu être édité pour ce premier roman ?

"J'avais soumis mon texte à une plateforme de lecture digitale. J'étais déjà surpris qu'ils l'acceptent. Et la deuxième surprise, c'est que ça a bien marché avec plus de 80 000 lectures. De là, ça a été repéré par une maison d'édition qui a décidé de publier le livre."

Les rebondissements au FC Rouen pourraient aussi inspirer un livre…

"Certains ont dit une série Netflix… Ça aurait fait une série vraiment haletante et on ne sait toujours pas comment l'histoire va s'achever. Tout le monde est dans l'attente. Peut-être que le deuxième roman se tiendra dans le milieu du foot. J'ai plusieurs embryons d'histoire et les éditions du 123 m'ont proposé un second bouquin. Ce sera complètement différent mais toujours un thriller."

Pratique. Energie noire, aux éditions du 123. 19,90€.