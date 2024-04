Rouen. Les supporters du FCR lancent un appel aux dons pour sauver l'association au bord du gouffre

"Nous ne pouvons refaire l'histoire, mais nous pouvons aider à écrire l'avenir", commence d'emblée le message des supporters rouennais dans un communiqué commun publié mardi 9 avril et signé par l'ensemble des associations de supporters, la Fédération des Culs Rouges, actionnaire du club, ainsi que le Kop Lenoble, Rouen Fans, et le 12 Rouennais. Ces derniers veulent alerter sur la fragile situation financière du club et surtout de son association. Pour rappel, le FC Rouen est empêtré, depuis le début de la saison, dans un long combat avec la DNCG, le gendarme financier du football français, qui a sanctionné le club d'un retrait de 5 points au classement de National et d'une interdiction de recrutement jusqu'à la fin de la saison pour sa "mauvaise gestion financière".

100 000 euros nécessaires

"L'association (FC Rouen) […] est en danger notamment en raison de sommes importantes de mécénat non honorées par les sociétés du président Maarek", expliquent les supporters qui veulent lancer une grande collecte de fonds afin de sortir le club du marasme financier. "Environ 100 000 euros sont à mobiliser pour que l'association puisse terminer la saison sereinement et passer l'étape de la DNCG." Un message qui intervient quelques semaines après l'annonce du président Charles Maarek de sa volonté de vendre le club.