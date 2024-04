Le Havre. Arnaque : un compte Facebook frauduleux usurpe l'identité du réseau de transport LiA

Gare aux offres trop alléchantes. Vendredi 19 avril, le réseau de transport LiA a partagé un message sur son compte Facebook intitulé "Attention, un compte Facebook frauduleux usurpe l'identité du réseau LiA". Selon le réseau, ce compte apparaît sous la forme d'un message privé ou d'une publication sponsorisée et vous promet de vous faire gagner un abonnement annuel ou des titres LiA en échange d'une participation par carte bancaire.

"Ceci est une arnaque"

Dans sa publication Facebook, le réseau officiel de LiA a indiqué que "ceci est une arnaque. Le réseau LiA ne vous demandera jamais vos coordonnées bancaires ou toutes autres informations personnelles". Un appel à la plus grande prudence est donc de rigueur. "Nous vous recommandons de ne jamais cliquer sur des liens qui vous sont envoyés via des messages suspects ou proposés via des publications de type concours", ajoute le réseau de transport havrais. Il appelle ses utilisateurs à signaler ces éléments à la plateforme et à bloquer les comptes suspects.

Le réseau de transports de l'agglomération havraise précise également qu'il dispose d'un logo bleu "vérifié" situé à côté du nom de la page, "ce qui signifie qu'il s'agit de la page officielle et authentique du réseau LiA".