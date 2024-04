Football. Bientôt un stade au nom du roi Pelé au Havre ?

C'est un quartier du Havre qui se transforme. Un vaste programme de renouvellement urbain, doté de 44 millions d'euros, est en cours sur le quartier de Graville - La Vallée. Il comprend notamment la création d'un parc sportif paysager à l'emplacement où les 432 logements de la cité Chicago ont été démolis.

On y trouvera notamment un stade de football homologué niveau National 2 pour l'accueil de compétitions, qui comportera un terrain d'honneur et deux terrains d'entraînement ainsi qu'une tribune de 300 places. Le stade sera situé à l'angle du boulevard de Graville et de la rue de la Vallée.

Triple vainqueur de la coupe du monde

Lundi 15 avril, le conseil municipal du Havre sera invité à se prononcer sur la dénomination de ce nouveau stade. Le nom de Pelé, légende du football brésilien, disparu en 2022, sera proposé aux élus. Edson Arantes do Nascimento, surnommé O Reï Pelé (le roi Pelé), est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de football de tous les temps. Professionnel dès l'âge de 15 ans, il est le seul à avoir remporté trois fois la Coupe du monde, en 1958, 1962 et 1970, sous les couleurs de la Seleçao, la sélection brésilienne.