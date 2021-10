La Normandie a lancé sa marque "Buy Normandie"

Cette nouvelle marque a été présentée cette semaine par Alain Le Vern, président de la région Haute-Normandie, et Jean-Claude Lechanoine, président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Normandie. "Buy Normandie" doit permettre aux deux régions d'améliorer "leur visibilité à l'international" en fédérant "l'ensemble des acteurs économiques, culturels et politiques de Normandie". D'après les responsables politiques et économiques régionaux, la Normandie "est le 2e nom de région le plus connu après la Californie".

Les Régions Haute et Basse-Normandie ont accordé chacune 25 000 € de subvention à cette initiative, créée officiellement en avril 2012 et regroupant à ce jour 160 acteurs économiques et institutionnels.