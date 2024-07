Bonne table à Rouen. M. Patachon propose de savoureux burgers

Les amateurs de bons burgers vont pouvoir saliver. M. Patachon, qui avait déjà fait sa réputation sur la rive gauche avec ses burgers en livraison et en cliqué-retiré, est passé à l'étape suivante. Le restaurant du même nom a désormais ouvert sur la place de la Pucelle, en plein centre-ville de Rouen. Le gérant, Ephraïm Added, y a combiné les deux concepts qu'il avait expérimentés sur les plateformes de livraison sous deux marques différentes : M. Patachon pour les burgers et le Viandard pour les carnivores. La petite boutique, entièrement rénovée, peut accueillir une vingtaine de couverts à l'intérieur et quelques autres sur la terrasse qui donne sur la place. A la carte, on retrouve donc un choix de burgers régulièrement renouvelé, mais aussi les différentes viandes, travaillées maison, françaises et servies en barquette, comme l'échine de porc marinée, le poulet pané ou le faux-filet de bœuf.

Des burgers gourmands

Je penche lors de ma venue pour la formule du midi à 14,90€ qui propose avec une boisson le burger classique : bœuf haché maison (ou végétarien), cheddar, sauce crème, oignons rouges, cornichons et pain du boulanger. L'ensemble est copieux et a l'avantage, pour moi qui connaissais la marque en livraison, d'être servi bien chaud. Des couverts sont proposés aux plus timorés. Je mords à pleines dents dans ce burger. La viande, saignante comme demandé, est délicieuse et bien chaude, le pain à la fois moelleux et légèrement croustillant, la sauce gourmande à souhait, les frites craquent sous la dent. Le burger est largement à recommander.

Le burger "classique".

Ephraïm Added, lui, savoure de retrouver un contact direct avec la clientèle. "La livraison, c'était un bon test mais c'est instable et ça dépend beaucoup des plateformes", explique-t-il. Et pour allier un plaisir à un autre, un partenariat a été passé avec Les Berthom, le bar voisin, pour pouvoir y commander et y déguster les plats de M. Patachon.

Pratique. 66 rue de la Vicomté à Rouen.