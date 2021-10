Le Boat Expo 2012, un véritable salon nautique régional à Ouistreham

De nombreux exposants seront présents pour vendre bateaux, et accessoires sur le Bassin de plaisance de Ouistreham. Parmi ces exposants des professionnels mais aussi des particuliers.

Au programme des 3 jours de salon:

Démonstrations de Fly Board, Extraordinaire ! Baptêmes en Jet Ski, découverte du Stand Up Paddle, du Skim Board, visite du bâtiment de La Marine Nationale...

Le programme du Salon

Samedi et dimanche:

- Baptêmes en jet ski sur le canal par Normandie Jet, jusqu’au Pegasus Bridge (15 euros/pers)

- Démonstrations de Fly Board, 1 le matin et 3 l'après midi

- Visite gratuite du Vulcain, Bâtiment de la Marine nationale, dans l’écluse du Port (grand Sas)

- Découverte du permis bateau à bord du bateau du CESR

- Démonstrations de pêche au leurre en bassin

- Grande animation glisse et initiation au skim board et autres animations de nouvelles glisses



Dimanche:



- Initiation et découverte du Stand Up Paddle – dimanche avec La Clinique de la Planche

- Animation musicale par le groupe Breton PAO BRAN célèbres pour leur prestations sur les départs de grandes course océaniques.



Et de nombreuses autres animations sont prévues par les exposants.

Ecoutez Patrick Fabre, l'organisateur du Boat Expo 2012.