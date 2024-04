[Info Tendance Ouest] Coutances. Importante opération des gendarmes dans le quartier Claires-Fontaines

Des habitants du quartier Claires-Fontaine de Coutances ont pu se réveiller jeudi 4 avril, très tôt dans la matinée, en apercevant de nombreux gendarmes lourdement équipés et casqués. La scène était notamment visible dans la rue Régis-Messac.

Des interpellations ont eu lieu

Cette opération menée dans la "discrétion", selon une source proche, a mobilisé plus d'une vingtaine de militaires et s'inscrit dans le cadre d'un dossier d'atteinte aux biens. L'enquête est menée sous les directives du procureur de la République de Coutances avec les gendarmes d'Agon-Coutainville et la brigade de recherches de Coutances. "Une interpellation a eu lieu concernant plusieurs individus", précise Gauthier Poupeau, procureur de la République de Coutances. Les gardes à vue ont par la suite été levées. Des investigations se poursuivent. La police n'était pas présente sur les lieux de cette opération.