Le Petit-Quevilly. Des perturbations à prévoir dans les écoles en raison d'un mouvement de grève

Des perturbations seront à prévoir dans les écoles maternelles et élémentaires du Petit-Quevilly, mardi 2 avril. A noter aussi que la maison de l'enfance Jules Verne sera exceptionnellement fermée.

La Garderie, la restauration scolaire et les services d'accueil perturbés

Mardi 2 avril, il n'y aura pas de garderie scolaire dans plusieurs écoles maternelles du Petit-Quevilly. Sont concernées les écoles Jeanne d'Arc, Jaurès, Philipe et Wallon maternelle. Il n'y aura pas non plus de restauration scolaire à Jaurès, Philipe ni Wallon maternelle. Le Service minimum d'accueil (SMA) ne sera pas assuré à Jaurès ni à Clément.

Du côté des écoles élémentaires, il n'y aura pas de garderie scolaire à l'école Méret et Wallon élémentaire ni de restauration scolaire à Méret, Wallon élémentaire et Chevreul. Quant au SMA, il ne sera pas non plus assuré à Pasteur, Curie, Wallon élémentaire et Chevreul.

"Les enfants dont la restauration scolaire n'est pas assurée sur l'école devront obligatoirement être récupérés sur le temps du midi, aux horaires habituels de l'école", indique la municipalité.

Plus d'information sur le site internet de la Ville.