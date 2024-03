Pâques. Le nombre de baptêmes adultes et adolescents en forte augmentation

Ce week-end nous fêtons Pâques. C'est le moment de l'année où l'Eglise catholique baptise les adultes et les adolescents qui en font la demande. Les chiffres augmentent : 30% de baptêmes supplémentaires d'adultes cette année par rapport à 2023 sur l'ensemble de la France.

Le Diocèse du Havre ne fait pas exception. Une centaine d'adultes et d'adolescent sera baptisée lors de la veillée pascale. "En 5 ans, ça a plus que doublé", constate Véronique Frégard, responsable du service catéchuménat au Diocèse du Havre. "C'est une vraie démarche de 18 mois à 2 ans, une recherche du sens de la vie. Le confinement et le Covid ont permis de poser des questions sur le sens de la mort, de la vie, où était l'essentiel." Cette recherche spirituelle se retrouve dans des profils très variés.

"C'est une question qui ne se posait plus (la question de la religion et de la foi) et qui revient dans la famille. Elle est source d'échanges. Avec tout ce qui se passe, comme la crise écologique ou les guerres, c'est compliqué de se projeter dans l'avenir. Peut-être que la foi et la demande de baptême, c'est retrouver de l'espérance."

Les fidèles sont donc de plus en plus nombreux. A la Pentecôte, d'ailleurs, une cinquantaine d'adultes du Diocèse du Havre fera sa confirmation.

