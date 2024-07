Le Havre. Peggy Labat, la plus américaine des Havraises

Pour Peggy Labat, le voyage commence dans la cité Océane. Née au Havre en 1975, elle grandit à La Mare-au-Clerc et se souvient d'une enfance "entre mer et campagne", décrit-elle. Mais rapidement, ce qui l'intéresse le plus se passe de l'autre côté de l'Atlantique. "Ado, j'avais une passion pour les Etats-Unis. Il y avait une certaine magie dans la mode, la musique et la culture pop anglo-saxonne." Après avoir découvert l'anglais en sixième au collège des Acacias "avec un super prof", elle entame des études dans la langue de Shakespeare à la fac du Havre afin de devenir traductrice technique, "pour aider les gens".

Etudiante, Peggy découvre les Etats-Unis

En 1996, l'un des rêves de Peggy Labat se réalise. "Pour ma troisième année de cursus, j'ai été sélectionnée pour partir en Floride à Tampa, ville jumelée depuis peu avec la Porte Océane. Je crois beaucoup au destin. Je n'étais pas la meilleure, mais ma détermination a fait que j'ai été choisie." Ce voyage change tout. "J'avais 21 ans. C'était incroyable de débarquer sur le campus d'une université américaine, bien différent de ce que l'on avait à l'époque au Havre. Tout le monde était hyper accueillant. C'était une année top !" De retour en France, elle boucle sa maîtrise d'anglais à Paris avant de terminer son cursus à Londres en 2001.

Après des années de vadrouille,

la Havraise rentre au bercail

La vie emmène ensuite Peggy, mariée à un marin lui aussi originaire du Havre, à s'établir à Bourges, en Martinique et à Paris. Puis finalement, en 2011, le couple se réinstalle avec ses trois enfants nés dans l'intervalle dans la cité Océane, pour se rapprocher de sa famille. "Le Havre n'a alors plus rien à voir avec la ville qu'on avait quittée. Et on adore !"

Malgré ce retour au bercail, pas question cependant pour Peggy Labat de ne plus voyager. Elle est très active pour faire vivre le jumelage entre Le Havre et sa ville jumelle de Tampa en Floride, où elle se rend régulièrement. "Je fais en sorte d'y retourner presque tous les ans pour revoir des amis et développer différents projets professionnels. Je suis aussi allée régulièrement en Angleterre, notamment lors d'échanges scolaires quand j'enseignais dans le secondaire."

Tour à tour traductrice et prof, Peggy Labat lance également à partir de 2017 son organisme de formation English'n Stuff. Elle intervient auprès de professionnels et organise aussi des immersions pour les scolaires, via des séjours linguistiques au Royaume-Uni. "Aujourd'hui, j'ai abandonné la traduction. C'est un métier très intéressant. Mais on est en fait assez seul. Moi, j'aime travailler en équipe et rencontrer des gens." C'est sans doute cette inclinaison pour le collectif qui pousse Peggy Labat à fonder l'association LH Connections.

Une association pour les expatriés

qui posent leurs valises au Havre

"On a fait le constat avec mes amis enseignants d'anglais au Havre que ce n'était pas forcément évident, surtout quand on est étranger, de s'installer au Havre." La structure créée en mai 2022 se donne donc pour mission d'accueillir au mieux les expatriés "qui sont de plus en nombreux dans la Porte Océane", précise Peggy Labat. L'association compte aujourd'hui 160 membres qui se retrouvent régulièrement autour d'événements culturels, sportifs ou festifs.